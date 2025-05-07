Sivas'taki cinayette esrarengiz detaylar! Katil Melisa Şimşek ile beklemiş babası...
SİVAS evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen gençleri konuşuyor. 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ile kardeşi 16 yaşındaki Melisa Şimşek korkunç bir şekilde öldürüldü. Kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'ten de 2020 yılından beri haber alınamadığı ortaya çıktı. Öldürülen Melisa Şimşek'in ise milli kayakçı olduğu öğrenildi.
SİVAS Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda işlenen cinayet dehşete düşürdü. 12. katındaki dairelerine gelen anne, çocukları 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ile 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde buldu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış olan iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Kardeşlerin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kardeşlerin cinayetine dair gelen yeni bilgiler durumu daha da esrarlı kıldı.
Melisa Şimşek milli kayakçıydı
Olayda boğazı kesilerek öldürülen Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu, kayak alanında birçok müsabakada dereceler elde ettiği anlaşıldı. 16 yaşındaki Melisa Şimşek son olarak Bursa’da Uludağ’da yapılan Kayak Türkiye Şampiyonasında 5. olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şimşek’in Kongre Lisesi öğrencisi olduğu, başarı sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.
Babalarının durumu da esrarengiz
2 kardeşin cinayeti kadar babalarının durumu da esrarengiz. Baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılında kayıplara karışmış. Aile 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunmuş. Hatta bulunsun eşi Ayşegül Şimşek bir televizyon programına katılıp kocasını aramış. Polisin ve ailenin çabalarına rağmen sırra kadem basan babadan 5 yıldır haber yok.
Katil Melisa ile oturup ağabeyini beklemiş
Öldürülen çocukların babası Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek (77), gazetecilere, olay sırasında çocukların annesinin Yıldızeli ilçesine bağlı köylerinde olduğunu söyledi. Polislerden öğrendiği kadarıyla eve maskeli, şapkalı, eldivenli bir kişinin geldiğini anlatan Şimşek, "Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk." dedi.