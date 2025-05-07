Sivas'taki cinayette esrarengiz detaylar! Katil Melisa Şimşek ile beklemiş babası...

SİVAS Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda işlenen cinayet dehşete düşürdü. 12. katındaki dairelerine gelen anne, çocukları 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ile 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde buldu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış olan iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Kardeşlerin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kardeşlerin cinayetine dair gelen yeni bilgiler durumu daha da esrarlı kıldı.