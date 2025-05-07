Selçuk Tengioğlu'nun GBT'si silindi iddiası işin aslı belli oldu

Aralık 2024'te Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği ihbarında bulunan saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun GBT sorgusunun temiz olduğu yönündeki haberler yalan çıktı. Tutanagın İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilirken, GBT'sinde sabıka durumunun mevcut olduğu açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun "GBT'sinin silindiği" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından, "Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T'nin GBT'si silinmiş" yönündeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, zanlının, 16 Aralık 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

GBT'sinde kaydı var

Söz konusu haberlerde yer alan "ihbarın ardından yapılan GBT sorgusunda olumsuz bir duruma rastlanmadığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir. S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, TEM arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 16 Aralık 2024 tarihinde İBB'nin başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'ye giderek "Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak" dediği ana ait görüntüler ve İSTGÜVEN İstanbul Güvenlik AŞ'ye yaptığı ihbar tutanağı ortaya çıkmıştı. Tutanakta, "Binaya gelen emniyet görevlilerine şahıs ile ilgili bilgi verilmiştir. Emniyet görevlilerince şahsın yapılan GBT kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır." ifadeleri yer alıyor.