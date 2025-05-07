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Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı.

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Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com.tr adresinde yer alacak.

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