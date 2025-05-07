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Gazze’de can kaybı 52 bin 635’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 52 bin 635’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’ten bu yana süren yoğun saldırılarının bilançosu giderek ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybettiğini ve 145 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı hava ve kara saldırıları, can kaybı ve yaralı sayısını artırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 34 kişi yaşamını yitirdi, 145 kişi ise yaralandı. Ayrıca, daha önce hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerine ulaşıldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 18 Mart'ta ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının ardından 2 bin 545 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 856 kişinin ise yaralandığını aktardı.

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 653’E, YARALI SAYISI İSE 118 BİN 897’YE YÜKSELDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 52 bin 653’e, yaralı sayısı ise 118 bin 897’ye yükseldi. Bölgedeki insani durum her geçen gün daha da kötüleşirken, uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları devam ediyor.

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