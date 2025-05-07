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Market çalışanı kadının gizlice fotoğraflarını çekti! Gözaltına alınmıştı, karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Market çalışanı kadının gizlice fotoğraflarını çekti! Gözaltına alınmıştı, karar verildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kadın market çalışanının gizlice fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İlçe merkezindeki bir marketin çalışanları, iş yerine gelen Şaban Ü'nün bir kadın çalışanı cep telefonuyla gizlice fotoğrafladığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Şaban Ü'nün cep telefonunda market çalışanı kadının fotoğrafları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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