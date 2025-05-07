AB’den tarihi hamle: Rus gazına yasak geliyor

AB, Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı bitirmek için yıl sonuna kadar yeni gaz sözleşmelerini durdurmayı ve 2027’ye kadar tüm gaz ithalatını yasaklamayı planlıyor. AB Komisyonu BaşkanıVon der Leyen, bu adımın hem Avrupa’nın güvenliği hem de ekonomisi için kritik olduğunu vurguladı.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

Rusya'nın savaşma kabiliyetini zayıflatmaya devam etmeleri gerektiğine işaret eden von der Leyen, fosil yakıt gelirlerinin Rusya için önemli bir finansman kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Leyen, "Rusya'dan enerji ithalatına milyarlar harcamayı bırakmalıyız" ifadesini kullandı.

AP'nin Rus fosil yakıtlarının bütün ithalatının yasaklanmasını görüşünde olduğunu anımsatan von der Leyen, "Ancak bazıları hala Rus gaz ve petrolünün musluğunu tekrar açmamız gerektiğini söylüyor. Bu tarihi boyutlarda bir hata olur. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

"ENERJİ FİYATLARIMIZ HASIM BİR KOMŞU TARAFINDAN DİKTE EDİLEMEZ"

Von der Leyen, Rusya'nın enerjide güvenilir bir tedarikçi olmadığını defalarca kanıtladığına dikkati çekerek, Rusya'nın 2006, 2009, 2014, 2021'de ve savaş boyunca Avrupa'ya gaz akışını kestiğini hatırlattı. Bunlardan ders alınması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Rusya'ya bağımlılık sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomimiz için de kötü. Enerji fiyatlarımız hasım bir komşu tarafından dikte edilemez" şeklinde konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın savaşın başlangıcından bu yana özellikle tasarruf ve yenilenebilir kaynaklarla enerji alanında ciddi ölçüde ilerleme kaydettiğini anlattı.

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatının yüzde 45 seviyesinden yüzde 13 civarına indiğini hatırlatan von der Leyen, petrol ithalatını da onda bire indirdiklerini ifade etti.

Von der Leyen, geçen yılın başından beri Rusya'dan enerji ithalatının hafif arttığını kabul etmeleri gerektiğini anımsatarak, "Bu nedenle, Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak sonlandırmak için son bir hamleye ihtiyacımız var." diye konuştu.