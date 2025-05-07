Kim bu Düdü Mehmet? Nevşin Mengü'den, saldırıya uğrayan Özgür Özel'e olay benzetme!

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP lideri Özgür Özel'in Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrılırken saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu. Mengü, "Sen tokat yiyemezsin. Kimse CHP genel başkanına tokat atamaz. Attıysa bunun hesabını soracaksınız. CHP olarak bunu didik didik edeceksiniz" deyip, Özgür Özel'e 'Düdü Mehmet' benzetmesi yaptı. 'Düdü Mehmet'in kim olduğu merak konusu oldu.

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Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılan CHP lideri Özgür Özel çıkışta fiziksel saldırıya uğramıştı.

Bununla ilgili konuşan gazeteci Nevşin Mengü, "Sen tokat yiyemezsin. Kimse CHP genel başkanına tokat atamaz. Attıysa bunun hesabını soracaksınız. CHP olarak bunu didik didik edeceksiniz. 'Tokat atan eli bükeriz' diyeceksiniz. Yoksa bak öyle hak mağdur sesle 'Gandi Kemal' seçilirdi. Oraya gittim tokat yedim. Orada gittim seccadeye bastırdılar. Orada gittim yanlış merdivene binmişim. Öyle 'Düdü Mehmet' gibi ortada gezersen alay konusu olursun." dedi. Mengü, o tokadın CHP genel başkanına değil, CHP'ye oy veren herkese atıldığını savundu.

Mengü'nün Özel'e yaptığı benzetmeden haberdar olan çok sayıda kişi, "Düdü Mehmet"in kim olduğunu merak etti.

Gazeteci Turgay Güler de, Mengü'nün konuşmasına sosyal medya sayfasında yer verip, "Özgür Özel'e Silivri bülbülleri tokat üstüne tokat çakıyor. Nevşin Mengü'den Özel'e kavgada söylenmeyecek sözler! Bir genel başkana 'Düdü Mehmet ' diyecek kadar ileri gittiler! Özgür Özel sahipsiz değildir!" diye yazdı.

"'Düdü Mehmet' ney?"

Güler ayrıca "Düdü Mehmet" hakkında araştırma yaptığını ve kendisinde oluşan izlenimi katıldığı televizyon programında şu sözlerle anlattı:

"'Düdü Mehmet' ney? Ben bugün baktım. Öyle bir şey yok. Google'a sordum. Yok. Nevşin Mengü'nün babasının Manisalı olduğunu öğrendim. Şöyle bir izlenimim oluştu. Demek ki 'Düdü Mehmet' Manisa'da yerel bir karakter. Yani (Manisalı) Özgür Özel'in de 'Düdü Mehmet' denince ne anlaması gerektiğini biliyor. 'Düdü Mehmet', şamaroğlanı gibi bir şey. Açıklamalarına bakılırsa, Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterlere benzeyen bir şey"