Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Galatasaray'da Victor Osimhen transferi belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun bonservisi alınacak mı diye merak edilirken, Başkan Dursun Özbek Osimhen ile ilgili bir soruya cevap verdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, yeni sezon çalışmaları da devam ediyor. Sarı - kırmızılıların başkanı Dursun Özbek; kalan haftalar için konuşurken, taraftarların en önemli merak konusu olan Victor Osimhen transferi için de açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözleri:
"Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin"
"Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig 1 kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz.
"Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. Mayıslar Galatasaray'ındır mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım, bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla, teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetl şekilde çalışıyoruz."
Osimhen cevabı: "Günü gelince açıklarız"
"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız."