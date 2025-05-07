Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Osimhen cevabı: "Günü gelince açıklarız"

"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız."