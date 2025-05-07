Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Beka meselesi haline dönüşmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür." diyerek, "Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya dünyanın birçok bölgesinde tırmanan gerilimleri, enerji yarışından bağımsız okuyamayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadelerini kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye olarak enerjide adeta kendimizle yarış halindeyiz. Enerji arz güvenliğinin büyük küçük demeden tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir çağda yaşıyoruz.

"SÖMÜRMEYE DEĞİL BERABERCE KAZANMAYA TALİBİZ"

Enerji talebi hızla artıyor. Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür. Enerji alanında büyük bir yarış veriyoruz. Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği, sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır. Temel enerji kaynaklarımız erimekte dünyamız kirlenmektedir. Gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabet daha da sertleşecektir. Sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz.

"AKKUYU SANTRALİ İLE ÜLKEMİZİ FARKLI LİGE YÜKSELTTİK"

Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5., dünyada 11. sırada yer alıyoruz.

"AVRUPA'DAKİ KESİNTİ ENERJİNİN ÖNEMİNİ BİRKEZ DAHA GÖSTERDİ"

Enerji kaynaklarına erişim rekabeti artıyor. Avrupa'daki kesinti enerjinin önemini birkez daha gösterdi. Enerji arzımızda ithal kaynaklara ait pay yüzde 70 düzeyinde. 60 ila 100 milyar dolar civarında enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya dünyanın birçok bölgesinde tırmanan gerilimleri, enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi izin süreçleriyle ilgili hazırlıkları tamamladık. Bir an önce Meclis'in takdirine sunarak düzenlemeleri sadeleştirmeyi arzu ediyoruz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: GÖZLERİNE BANT ÇEKMİŞLER

Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar, daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dilllendirmiyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hakaretle tehditle değil burada olduğu gibi eserlerimizle projelerimizle konuşuyoruz. Türkiye'nin hızını yavaşlatan kutuplaştırma siyasetinin, bunu körükleyenler başta olmak üzere hiç kimseye bir faydasının olmadığı açıktır. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır."