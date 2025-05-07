Sivas'taki cinayette tuhaflıklar! Melisa Şimşek milli sporcu çıktı babaları kayıpmış

SİVAS evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen gençleri konuşuyor. 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ile kardeşi 16 yaşındaki Melisa Şimşek korkunç bir şekilde öldürüldü. Kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'ten de 2020 yılından beri haber alınamadığı ortaya çıktı. Öldürülen Melisa Şimşek'in ise milli kayakçı olduğu öğrenildi.

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SİVAS Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda işlenen cinayet dehşete düşürdü. 12. katındaki dairelerine gelen anne, çocukları 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ile 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde buldu.

Elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Melisa Şimşek milli kayakçıydı

Öldürülen kardeşlerden küçük olan Melisa Şimşek'in milli kayakçı olduğu ortaya çıktı. Umutcan ve Melisa Şimşek'in otopsi işlemleri devam ediyor.

Baba da 5 yıl önce kaybolmuş

2 kardeşin cinayeti kadar babalarının durumu da esrarengiz. Baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılında kayıplara karışmış. Aile 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunmuş. Şimdiye kadar babadan bir haber çıkmamış.

Katil ağabeyi gelene kadar beklemiş

Öldürülen çocukların babası Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek (77), gazetecilere, olay sırasında çocukların annesinin Yıldızeli ilçesine bağlı köylerinde olduğunu söyledi. Polislerden öğrendiği kadarıyla eve maskeli, şapkalı, eldivenli bir kişinin geldiğini anlatan Şimşek, "Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk." dedi.

Çok efendi çocuklardı

Çocukların babasının yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

-"Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Para alışverişi, alacak verecek meselesi varmış, o yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktı. Polisler şüpheliyi arıyor, kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakindi. Onlara hiçbir şey diyemem, herhangi bir kötülükleri yoktu."

Katil maskeli ve güneş gözlüklü

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas Valiliği'nin açıklaması

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan Umutcan ve kardeşi Melisa'nın bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."