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İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı caddeyi vurdu! Çok sayıda ölü var

İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı caddeyi vurdu! Çok sayıda ölü var

İsrail'in Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgeye düzenlediği saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu Gazze kentindeki El-Vihda Caddesi'nde dükkan ve tezgahların yer aldığı bir bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Filistinli aktivistler, İsrail'in saldırısını belgeleyen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı caddeyi vurdu! Çok sayıda ölü var - Resim: 0

İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı caddeyi vurdu! Çok sayıda ölü var - Resim: 1

İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı caddeyi vurdu! Çok sayıda ölü var - Resim: 2

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