Otele çağırdı, video çekti! İstanbul'da sevgili tuzağı kabusla bitti!

İstanbul Fatih'te yaşanan sevgili tuzağı duyanları şaşkına çevirdi. Eski sevgilisiyle buluşmak için apart otele giden Seyhan K. iki kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Eski sevgilinin kurduğu tuzak mahkemede son buldu.

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Fatih'te geçtiğimiz kasım ayında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki Seyhan K., 33 yaşındaki eski sevgilisi Emine U. ile yeniden birlikte olma vaadiyle bir apartta buluştu. Aparta gittiğinde Emine U. ve arkadaşıyla karşılaştı. Bir süre sonra duşa giren Seyhan K., banyodan çıktığında Bünyamin Y. (21) ile Yusuf Ö.'yü (25) karşılaşınca olayda bir terslik olduğunu anladı.

DARP EDİP VİDEOYA ALDILAR

Sabah'ın haberine göre, Yusuf Ö. eline aldığı telefonla Seyhan K.'yı kayıt altına alırken diğer şüpheli Bünyamin Y., mağdur kişiyi darbetmeye başladı. Şüpheli kadınlar evden çıkarken şahıslar Seyhan K.'dan 400 bin TL para isteyip olumsuz yanıt alınca durumu ailesine anlatıp ellerindeki bıçakla öldürmekle tehdit etti.

Korkuya kapılan Seyhan K. arkadaşlarından aldığı 150 bin lira parayı şüpheli Yusuf Ö.'nün hesabına gönderdi. Bünyamin Y. ve Yusuf Ö., kalan 250 bin lirayı hesaba göndermemesi halinde videoyu Seyhan K.'nın ailesine göndermekle tehdit edip kaçtı. Seyhan K. şahıslardan şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUZAK MAHKEMEDE SON BULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Emine U., Hatice Y., Yusuf Ö., ve Bünyamin Y., hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Geceleyin Yağma' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; para trafiğinin, çekilen video kaydının doğrulandığı, şüphelilerin eylem birliği içinde hareket edip her birinin olayın faili olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli delilin oluştuğu aktarıldı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.