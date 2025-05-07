Eski HDP’li vekil Semra Güzel'in tutukluluğuna devam kararı

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra, tanık olarak dinlenmesi talep edilen Ş.E'ye ise adres değişikliği sebebiyle ulaşılamadığını bildirdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Söz alan sanık Semra Güzel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi.

Güzel, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, şu beyanda bulundu:

"Yıllardır delil niteliğinde olmayan ama dosyaya şişirilmek için getirilen şeyleri konuşuyoruz. Yalandan ibaret olan delillerle yıllardır tutukluyum. Ben beklemek istemiyorum, bu bir rehin politikasıdır. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık beyanının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılan suçun vasfı ve sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu, tutukluluğunun bir cezaya dönüştüğünü savunarak tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Güzel'in mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.