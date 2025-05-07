BIST 9.116
DOLAR 38,63
EURO 43,93
ALTIN 4.211,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eski eşinin öldürdüğü Bahar Edirne'de toprağa verildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.

Abone ol

Aksu'nun cenazesi, morgdan alınarak Eski Cami'ye getirildi. Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Eski eşinin öldürdüğü Bahar Edirne'de toprağa verildi - Resim: 0

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, talihsiz bir acı yaşadıklarını söyledi.

Olayı "cinayetten öte bir katliam" olarak değerlendiren Akın, kadın cinayetleri konusunun sosyolojik ve hukuki olarak düşünülmesi gerektiğine işaret etti.

Eski eşinin öldürdüğü Bahar Edirne'de toprağa verildi - Resim: 1

Yücel Altınbaş da Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.

Eski eşinin öldürdüğü Bahar Edirne'de toprağa verildi - Resim: 2

Olay: Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, işe gittiği sırada eski eşi R.E. ve arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş, R.E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla ağır yaralamıştı.

Şüpheli R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski eşinin öldürdüğü Bahar Edirne'de toprağa verildi - Resim: 3

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında süren herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

Şüpheli R.E. de polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'taki cinayette esrarengiz detaylar! Katil Melisa Şimşek ile beklemiş babası...
Foto Galeri Sivas'taki cinayette esrarengiz detaylar! Katil Melisa Şimşek ile beklemiş babası... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cezası onanmıştı! Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı?
Cezası onanmıştı! Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı?
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Otele çağırdı, video çekti! İstanbul'da sevgili tuzağı kabusla bitti!
Otele çağırdı, video çekti! İstanbul'da sevgili tuzağı kabusla bitti!
Sivas'ta vahşet!: İki kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulundu
Sivas'ta vahşet!: İki kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulundu
İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı caddeyi vurdu! Çok sayıda ölü var
İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı caddeyi vurdu! Çok sayıda ölü var
 Yalova'da korkunç yangın! Karı koca hayatını kaybetti
 Yalova'da korkunç yangın! Karı koca hayatını kaybetti
CHP'nin iptal istemine AYM'den ret
CHP'nin iptal istemine AYM'den ret
Finlandiya’da savaş uçağı düştü: Pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu
Finlandiya’da savaş uçağı düştü: Pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu
Sivas'taki cinayette tuhaflıklar! Melisa Şimşek milli sporcu çıktı babaları kayıpmış
Sivas'taki cinayette tuhaflıklar! Melisa Şimşek milli sporcu çıktı babaları kayıpmış
Market çalışanı kadının gizlice fotoğraflarını çekti! Gözaltına alınmıştı, karar verildi
Market çalışanı kadının gizlice fotoğraflarını çekti! Gözaltına alınmıştı, karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Beka meselesi haline dönüşmüştür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Beka meselesi haline dönüşmüştür
AB’den tarihi hamle: Rus gazına yasak geliyor
AB’den tarihi hamle: Rus gazına yasak geliyor