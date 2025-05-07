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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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