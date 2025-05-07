Emekliye 4 bin TL ödeme! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine bir artış yapıldı. Yüzde 33,33 oranındaki zamla birlikte, emekli ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emekliler, yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 8 bin TL ikramiye alacak.