Emekliye 4 bin TL ödeme! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Yapılan zamla birlikte emekli ikramiyesi 4 bin TL’ye yükseltilmişti. 2025 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimler alacak?
Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine bir artış yapıldı. Yüzde 33,33 oranındaki zamla birlikte, emekli ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emekliler, yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 8 bin TL ikramiye alacak.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmişti. Bayram ise 30 Mart - 1 Nisan arasıydı.
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için henüz bir ödeme tarihi duyurulmadı. Bu sene Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran'a denk geliyor. Bayram ise 6-9 Haziran tarih aralığında idrak edilecek.
NTV'de yer alan habere göre buna göre bayram ikramiyelerinin de 26 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor.