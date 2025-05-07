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Beşiktaş duyurdu! Emirhan Topçu ve Salih Uçan'dan kötü haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş duyurdu! Emirhan Topçu ve Salih Uçan'dan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan ve Emirhan Topçu'nun tedavi süreçlerine kulübün sağlık ekibi tarafından devam edildiği belirtildi.

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