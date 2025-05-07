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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Türkiye'nin, Pakistan’ın izlediği itidalli politikayı desteklediğini ve gerilimi önlemek için diplomatik temaslar yapacağını ifade etti.

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Hindistan'ın Pakistan'a saldırısıyla iki ülke arasındaki savaş başlarken, dünya gözünü Asya'da anbean tırmanan gerilime çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde Şerif'e Pakistan ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE, PAKİSTAN İLE DAYANIŞMA HALİNDE"

Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

"GERİLİMİN TIRMANMASINI ÖNLEMEK ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti."

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