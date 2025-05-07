Osman Gökçek, Meclis'e Mansur Yavaş maskeli cansız manken getirdi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yolsuzluk dosyası açıklayacağını belirtti. TBMM’ye çöp torbası ve karton bardak götürdü, Mansur Yavaş maskesi takılı mankenle geldi.

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Birbirinden ilginç basın toplantılarına sahne olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaratıcı bir protestoya daha şahitlik etti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili "çok büyük bir yolsuzluk ve vurgun dosyasını" kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

"VATANDAŞ GÖRDÜĞÜNE İNANAMAYACAK"

Gökçek, dosyadaki detayları tam olarak açıklamadan “Vatandaş gördüğünde inanamayacak. Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bunlar işin gölgesinde kalacak. Bu mesele öyle üstü kapatılacak konulardan değil.” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ, MASKELİ CANSIZ MANKENLE MECLİS'E GELDİ

Gökçek'in açıklamaları kamuoyunda merak uyandırırken Meclis'e yaptığı sıra dışı giriş, gündemi yeniden hareketlendirdi.

ABB yönetiminin kefen alımında yolsuzluğa karıştığını ortaya çıkardıktan sonra Meclis'e tabutla giriş yapan Vekil Gökçek, bu defa Mansur Yavaş maskesi takılmış cansız bir mankenle geldi.

ÇÖP TORBASI VE KARTON BARDAK DETAYI

Mankenin üzerinin karton bardaklarla kaplı olması ve çöp poşeti taşıması detayı da gözlerden kaçmadı.

Cansız manken ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Osman Gökçek, "Mansur Yavaş‘ın 159 milyon TL’lik karton bardak ve çöp torbası vurgununu basın toplantısında anlattım, detaylar gelecek." ifadelerini kullandı.

USULSÜZ "KARTON BARDAK VE ÇÖP POŞETİ" İHALESİ

Gökçek, TBMM'de yaptığı düzenlediği basın açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na 45 Milyon karton bardak ve 2 milyon çöp poşeti ihalesi düzenlendiğini ifade etti.

Yolsuzluğa dair araştırma yaptığını ifade eden Gökçek, elde ettiği veriyi paylaştı:

"45 MİLYON BARDAK NEREDE"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde geçmişte konser, tabut ve cenaze torbası vurgunlarıyla gündeme gelen usulsüzlük iddialarına bir yenisi daha eklenmiştir.

Bu ihalenin içerisinde çeşitli ayrı ayrı kalemler var. 15 bin tane koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. 45 milyon tane bardak 25 tır malzeme eder. 25 tane tır malzeme 45 gün içerisinde ABB'ye teslim edildi. Öncelikli olarak bunların nerelerde olduğunu, hangi depolarda olduğunu sormak istiyorum.