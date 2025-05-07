Putin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

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Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılmak için başkent Moskova’ya gelen Maduro ile Kremlin Sarayı’nda görüştü.

Görüşmenin başında Putin, yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı’nda yaptıkları savaşa Büyük Vatanseverlik Savaşı adını verdiklerini hatırlatarak 9 Mayıs’ın Rusya ve Rus halkı için özel bir gün olduğunu, Nazizm’e karşı zafer kazanıldığını dile getirdi.

Rusya ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun da 80. yılı olduğuna dikkati çeken Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dayandığını söyledi.

Ülkeler arasındaki ticaret hacminin çok iyi bir seviyede olmadığını ancak gidişatın iyi olduğunu ifade eden Putin, "İyi, ümit verici işbirliği alanlarımız var; bunlar apaçık ortadadır. Meslektaşlarımız enerji, ulaştırma, ilaç endüstrisi, lojistik, sağlık ve tabii ki insani bileşen olmak üzere tüm bu alanlarda faaliyet gösteriyor." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise önceleri Kremlin'e geldiğinde Hugo Chavez'e eşlik ettiğini hatırlatarak o zamanlar ikili ve güvenilir dostluk ilişkilerini geliştirmeye başladıklarını söyledi. Maduro, geçen zaman içerisinde ilişkileri üst seviyeye taşımayı başardıklarının altını çizdi.

Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla Venezuela halkının özel hayranlığını belirtmek istediğini kaydeden Maduro, "(Eski) Sovyet halkı 80 yıl önce faşizmin yol açtığı yasa dışı, korkunç savaşı sona erdirmek için muazzam çabalar sarf etti. Eğer bu yapılmasaydı insanlık suç ve çok ciddi bir kriz dönemine girecekti. 80 yıl önce Kızıl Ordu'nun büyük zaferi, Sovyet halkının çabaları ve kahramanlığı, 27 milyon insanın canını feda etmesi sayesinde Avrupa'yı ve tüm insanlığı kurtarmak mümkün oldu." ifadelerini kullandı.