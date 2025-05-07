Ali Koç'tan seçim açıklaması: Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın tepkisi ve seçim polemiğine cevap vererek, "Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız" ifadelerini kullandı. Göreve devam mesajı verdi.

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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçe tribünleri, Beşiktaş karşılaşmasında özellikle yenilen golle birlikte yönetime büyük tepki gösterdi ve taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarların tepkisi, Beşiktaş derbisinin ardından da devam etti. Samandıra'da takımı karşılayan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli bir hamle geldi. Ali Koç, TRT Spor kanalında gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"O SENE, BU SENE GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Koç, sözlerine şöyle başladı:

Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim. Küçük yaşta İngiltere'ye yatılı okumaya gittim, oradaki takımım Arsenal'di. PSG başkanı Nasser de benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor.

"KURUMSAL VE MALİ OLARAK İYİ NOKTADAYIZ"

Kurumsal ve mali olarak iyi olduklarını söyleyen Koç, şunları dedi:

Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Seçim hakkında konuşan Koç, şu sözleri sarf etti:

Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız.

"MAHCUP EDECEK BİR ŞEY OLMADI"

Aziz Yıldırım'a teşekkür eden Koç, şunları dedi:

Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı.

"ŞAMPİYONLUK OLMADIĞINDA CAMİAYI KESMİYOR"

Futbol branşı hakkında konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor. Futboldaki kronikleşmiş sıkıntımızın tepkilere ve nefrete kadar gitmesini üzülerek ama anlayışla karşılıyorum.

"ALLAH BAŞKANLIĞI NASİP ETTİ, KEŞKE..."

Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Allah, bana başkanlığı nasip etti, keşke o formayı terletmeyi nasip etseydi.

"TEPKİLERİ ANLIYORUM"

Tepkileri anladığını belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

"Tribünde olsan, başkan Ali Koç'a bakışınız nasıl olurdu? Tepki gösterir miydiniz?" sorusu karşısında şunları dedi:

Biz 'pazara kadar değil, mezara kadar' kültürü taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız.

"OYUNCULARA TEPKİYİ ANLAMIYORUM"

Oyunculara verilen tepkiyi anlamadığını söyleyen Koç, şu açıklamayı yaptı:

Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.

"RAKİP TAKIM OLSAM, HAZ DUYARDIM"

Koç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık. Rakip takım olsam, Fenerbahçe'deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım! Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynaya bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz.