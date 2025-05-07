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Aydın'da hafriyat kamyonunun çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi hayatını kaybetti

Aydın'da hafriyat kamyonunun çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarptığı kazada belediye temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

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B.Ö. idaresindeki 06 EKG 946 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Mahallesi'nde yolda duran M.V. yönetimindeki 09 SB 149 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sırasında çöp kamyonunun arkasında bulunan Söke Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Öz (58) hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan sürücü B.Ö, bir süre sonra emniyete teslim oldu.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, çöp kamyonunun durduğu, daha sonra arkadan gelen hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarptığı ve Öz'ün iki kamyonun arasında kaldığı yer alıyor.

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