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Aslı Baykal: CHP'nin yürüttüğü siyaset çözüm bulmak değil

Aslı Baykal: CHP'nin yürüttüğü siyaset çözüm bulmak değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt yerleşkesinde miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu mitingde, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi diplomasının iptal edilmesine tepki gösterilecekti. Aslı Baykal bu durumu ce CHP'yi eleştiren bir paylaşım yaptı.

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Aslı Baykal yaptığı paylaşımda CHP'ye ve yönetimine bir dizi eleştiride bulundu. İşte o paylaşım;

''Yenilen tokat için Beyazıt Meydanı'nda miting yapılacakmış. Tokatla sınırlı kalmasın. Bir kaç ay önce gösterime sundukları ayak röntgenini de konuşsunlar. İçerik dolu olur biraz. Tabii bunun yerine İstanbul'un susuz kalan ilçelerini, Adeta Gazze'de mahsur kalmış gibi su tankeri bekleyip su taşıyan vatandaşlarımızı konuşup çözüm üretmeleri gerekir ama öyle konular zor ve gereksiz geliyor.

CHP'nin yürüttüğü siyaset çözüm bulmak değil

İnsanlığın ve belediyenin en temel ihtiyaç ve görevlerinden olan su ve yol gibi hizmetleri sağlamakta bile aciz kalan CHP'nin yürüttüğü siyaset çözüm bulmak değil, bütün sorunların sebebi iktidar algısı yaratmak. Sloganlar ile bir öcü yaratmayı hedefleyip, belediyelerin çözmesi gereken dağ gibi sorunları iktidara mal etmeye çalışıyorlar. Kendileri güzel zaman geçiriyorlar belki korumalar, makam odaları, ehliyetli-ehliyetsiz kullanılan arabalar, parti otobüsleri, bilgisayar oyunu oynar gibi karşılarına çıkanın üzerine direksiyon kırmalar; Ama bu siyaset Türkiye'ye çok büyük zarar veriyor, kaynaklar heba oluyor.''

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