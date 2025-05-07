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Ali Koç: Mourinho ile devam etmek istiyoruz

Ali Koç: Mourinho ile devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile devam etmek istediklerini söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç istifa etmeyi düşünmediğini söyledi ve Mourinho ile önümüzdeki sezon da devam edeceğini açıkladı.

"DERBİDEN SONRA HOCA İLE GÖRÜŞMEDİK"

Koç, Beşiktaş derbisinden sonra Mourinho ile görüşmediğini söyledi.

Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra Mourinho ile görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ama program olduğu için buluşamadık. Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz. Bugün insanlar 'Bunlar gidici' diye pozisyon alıyor! Tanıdığımız insanlar.

"MOURINHO İLE DEVAM!"

Mourinho ile devam etmek istediklerini belirten Koç, şu açıklamayı yaptı:

İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum.

"MOURINHO'YA TEKLİF GELDİ"

Ali Koç, Portekizli teknik adama teklif geldiğini belirtti.

Jose Mourinho'ya devre arasında 36 milyon euroluk teklif geldi.

"MOURINHO GİTMEK İSTERSE..."

Ali Koç, ayrıca şu sözleri sarf etti:

Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız.

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