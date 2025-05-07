Hüseyin Yayman: TBMM, Google yetkililerini dinleyecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google algoritma değişiklikleri ve sonuçlarının yanı sıra dijital telif konusunda yurtdışından gelecek Google temsilcilerini dinleyeceklerini açıkladı.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital dünyayı yakından ilgilendiren kritik konuların yarın TBMM çatısı altında ele alınacağını duyurdu. Yayman, komisyon olarak düzenleyecekleri toplantıda özellikle Google’ın son algoritma değişiklikleri ve bu değişikliklerin içerik üreticileri üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde değerlendireceklerini belirtti.

DİJİTAL TELİF HAKLARI

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise dijital telif hakları olacak. Yayman, dijital mecralarda içerik üreticilerinin haklarını koruma yolunda yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını vurguladı.

GOOGLE'IN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİLGİ VERECEK

Uluslararası boyut da taşıyan toplantıya, dijital ekonominin ve internet ekosisteminin nabzını tutan pek çok önemli ismin yurt dışından katılacağını belirten Yayman, davetli isimlerini de paylaştı:

Google İspanya Kıdemli Kamu Politikası Müdürü Helena Martins, Google İsviçre Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller, Google Fransa Fransa, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu Ortaklıkları Yöneticisi ve Dış Danışman Başak Yeşil, Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'ni ve Google LLC şirketini temsilen Avukat Gönenç Gürkaynak ve Avukat Ceren Yıldız Özgökçen katılacak.

Komisyon Başkanı Yayman, dijital telif konusunun önemine işaret ederek, bu mesele için ağ sağlayıcı Google temsilcileriyle pozitif görüşmeler yaptıklarını, yarın da benzer bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.