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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınava girecek adaylar belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınava girecek adaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları açıkladı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları duyurdu.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için alınan başvuruların ardından atama için başlayan yeni süreci MEB kamuoyu ile paylaştı.

SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

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