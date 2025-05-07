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ABD Merkez Bankası Fed'den faiz kararı: Sabit tuttu!

ABD Merkez Bankası Fed'den faiz kararı: Sabit tuttu!

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

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ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, 2025'in üçüncü faiz kararında da pas geçti.

FED, FAİZİ SABİT TUTTU

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Karar, piyasaların beklentisine paralel şekilde gerçekleşti.

İLK 3 TOPLANTIDA FAİZ DEĞİŞMEDİ

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimi yapan FOMC, eylül ayında ise faizi 50 baz puan indirmişti. FOMC, 2024'ün aksi bir tutum sergileyerek, 2025'te şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

TRUMP'IN BASKILARI YANITSIZ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık dile getirdiği faiz indirimi çağrısını da FED yanıtsız bırakmış oldu. FED, Trump'ın baskısına karşın 2025'in ilk 3 toplantısında da faizi değiştirmedi.

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