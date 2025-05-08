Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde parkta bir kişinin hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi. Aslan Kaya olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Abone ol
Aznakay Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.