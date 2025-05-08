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Feci kazada 3 kişi öldü! Çalılıklara saklanan sürücü yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Feci kazada 3 kişi öldü! Çalılıklara saklanan sürücü yakalandı

 Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından çalılıklara saklanan cip sürücüsü Y.S, ekipler tarafından yakalandı.

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Dutluca Mahallesi'nde Ferhat Hoş (33) idaresindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil ile Y.S. (47) yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı.

Kazada yoldan çıkan cip, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Ferhat Hoş ile Mesut Hoş (27) ve Gürsel Hoş (41), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferhat Hoş, Mesut Hoş ve Gürsel Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada 3 kişi öldü! Çalılıklara saklanan sürücü yakalandı - Resim: 0


Kazanın ardından çalılıklara saklanan cip sürücüsü Y.S, ekipler tarafından yakalandı. Hafif yaralı olan Y.S, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.S'nin 140 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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