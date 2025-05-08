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Sırrı Süreyya Önder'e suikast mi yapılacaktı? DEM Parti açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'e suikast mi yapılacaktı? DEM Parti açıkladı

DEM Parti, hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracına yönelik sabotaj iddialarıyla ilgili basında çıkan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Serviste yapılan incelemede, sol arka lastiğe demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildi." denildi.

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DEM Partisi, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in aracına yönelik suikast iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin ardından açıklama yayımladı.

OTOPARK GÖREVLİSİ FARK ETMİŞ

Parti tarafından yapılan açıklamada, olayın 2 Nisan’da gerçekleştiği ve Önder’in aracını kullanan otopark görevlisinin lastiklerden gelen sesten şüphelenerek aracı servise götürdüğü belirtildi.

DEM PARTİ: "ARACINDA DÜZENEK BULUNMUŞTU"

Serviste yapılan incelemede, sol arka lastiğe demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildi.

"Sırrı Süreyya Önder bu olayı parti kurullarına taşımış, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve elde edilen kanıtlar resmi mercilere iletilmiş, hem partimiz hem de Sayın Önder sürecin yakın takipçisi olmuştur” denilen açıklamada, olayın hassasiyeti nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yürütülen araştırmaya dair DEM Parti’ye henüz resmi bir sonuç iletilmediği bilgisi de yer aldı.

Yapılan açıklama şöyle;

Sırrı Süreyya Önder'e suikast mi yapılacaktı? DEM Parti açıkladı - Resim: 0

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