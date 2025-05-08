Pakistan'ın Hindistan'ın 5 uçağını düşürdüğü savaş jeti J-10C Çin işi çıktı

Hindistan Pakistan savaşında Pakistan tarafı 5 savaş uçağı düşürdüğünü iddia etmişti. Orta çıktı ki Pakistan, meğer Çin işi savaş uçakları kullanıyormuş. 4 savaş uçağının vurulduğu iddiası kesinleşirse Çin'in "J-10C" isimli uçağının ilk uçak düşürme vakası olacak. Çin dışında sadece Pakistan'ın elinde bulunan J-10 C jetleri yeni versiyon savaş jeti olarak tanımlanıyor.

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Pakistan yönetimi, Hindistan'ın topraklarına yönelik hava saldırıları sırasında Hint savaş uçaklarının, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarıyla vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, dün parlamentoya yaptığı bilgilendirmede, Pakistan Hava Kuvvetlerinin çatışmalarda Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarını kullandığını, bu uçakların Fransız yapımı 3 "Rafale" dahil 5 Hint uçağını düşürdüğünü belirtti.

1 uçağın düştüğü kesin gibi...

ABD televizyonu CNN'e açıklama yapan Fransız istihbarat görevlisi de Hindistan'ın kullandığı bir "Rafale" uçağının Pakistan tarafından düşürüldüğünü doğrularken aynı durumda başka bir uçağın olup olmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Çin uçağının füze kalıntısı bulundu

Hindistan medyası, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15E" füzelerinin kalıntılarının ülkenin Pencap eyaletinde bulunduğunu bildirdi. Füze kalıntılarına ait olduğu öne sürülen fotoğraflar haber sitelerinde yer aldı.

Çin savaş uçaklarının ilk vakası olacak

Eğer Pakistan'ın 4 Hint uçağını düşürdüğü doğrulanırsa bu, "J-10C" savaş uçaklarının harpte başka bir savaş uçağını vurarak düşürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçecek. "Rafale” savaş uçakları da ilk kez havada vurulmuş olacak.

Çin'in J-10C uçağının özellikleri

Çin'in Çıngdı Hava Aracı Sanayi Grubu tarafından tasarlanan ve üretilen "J-10" uçakları, tek motorlu ve çok amaçlı savaş jeti olarak kullanılıyor. Çin Hava Kuvvetlerinde 2003'ten itibaren kullanılmaya başlanan 4. nesil savaş uçağının gelişmiş versiyonu J-10C, daha iyi motor ve elektronik taramalı aktif dizin (AESA) radarı ile geliştirildiği "4,5. nesil savaş uçağı" olarak adlandırılıyor.

"J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15" füzeleri, katı yakıtla çalışan ikili itişli roket motorunu kullanıyor. 300 kilometre menzilde sesten 5 kat hızlı hareket edebilen füzeler, AESA radarlarıyla yönlendiriliyor. İhraç versiyonu olan "PL-15E" füzeleri ise daha zayıf motora ve daha düşük menzile sahip.

Çin dışında sadece Pakistan'ı elinde var

"J-10C" savaş uçakları, Çin dışında yalnızca Pakistan tarafından kullanılıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri, 2020'de uçağın ihraç modeli olan "J-10CE"den 36 adet, "PL-15E" füzelerinden ise 250 adet sipariş verdi. Pakistan'ın sipariş ettiği uçaklardan ilk 6'sı 2022'de teslim edilirken bugüne dek 20 uçak Pakistan Hava Kuvvetlerinin hizmetine girdi.

Pakistan dışında Mısır'ın da "J-10C" savaş uçaklarıyla ilgilendiği, Özbekistan'ın ise hava kuvvetlerini yenileme planı kapsamında "Rafale" ile "J-10C" uçakları arasında seçim yapma aşamasında olduğu bildirilmişti.