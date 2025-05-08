Bahar Aksu sokak ortasında öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

ŞİŞLİ'de geçtiğimiz günlerde genç bir kadın eski eşi tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada sokak ortasında vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçarken yakalanan eski eş ile 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Şişli'de bir kadının, eski eşi ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bahar Aksu'nun (34), 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetin ardından kaçarken yakalanan eski eş R.E. (37) ile arkadaşı S.S'nin (35) yanı sıra aynı araçta bulunan S.Y. (33) ve A.B (44), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.