BIST 9.166
DOLAR 38,65
EURO 43,75
ALTIN 4.154,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bahar Aksu sokak ortasında öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ŞİŞLİ'de geçtiğimiz günlerde genç bir kadın eski eşi tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada sokak ortasında vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçarken yakalanan eski eş ile 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Şişli'de bir kadının, eski eşi ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bahar Aksu'nun (34), 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetin ardından kaçarken yakalanan eski eş R.E. (37) ile arkadaşı S.S'nin (35) yanı sıra aynı araçta bulunan S.Y. (33) ve A.B (44), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeli tepkisi
Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeli tepkisi
Hindistan Pakistan savaşında korkutan gelişme! Pakistan Başbakanı intikam yemini etti!
Hindistan Pakistan savaşında korkutan gelişme! Pakistan Başbakanı intikam yemini etti!
Müzik kursunda çocuklara cinsel istirmar! Göz bağlama oyunu ile kandırıp...
Müzik kursunda çocuklara cinsel istirmar! Göz bağlama oyunu ile kandırıp...
Fenerbahçe'de 3 futbolcu RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de 3 futbolcu RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Derbi haftası! İşte Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı
Derbi haftası! İşte Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı
AVM'lerle ilgili önemli karar! Bundan sonra kullanılmayacak
AVM'lerle ilgili önemli karar! Bundan sonra kullanılmayacak
Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe dev ceza!
Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe dev ceza!
İran'da korkutan deprem
İran'da korkutan deprem
Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’ye geliyor
Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’ye geliyor
Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var?
Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var?
Ali Yerlikaya bu fotoğrafı yayınlayarak duyurdu Gürcistan'da paket edildiler
Ali Yerlikaya bu fotoğrafı yayınlayarak duyurdu Gürcistan'da paket edildiler
Bakanlıktan 'karekod' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu
Bakanlıktan 'karekod' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu