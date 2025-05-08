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Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var?

Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var?

Hindistan'ın saldırılarının ardından Pakistan'ın Lahor kentindeki birden fazla noktada patlamalar meydana geldi. Yetkililer, bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, İHA'nın Hindistan'a ait olduğunu açıkladı.

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Hindistan'ın Azad Keşmir'deki füze saldırılarının ardından Pakistan'ın Lahor şehrinde birden fazla noktada patlamalar meydana geldi. Yeni saldırı şüphesiyle sarsılan Pakistan'da Lahor’daki Walton Caddesi ve Walton Havaalanı yakınlarında birden fazla patlamaya dair yetkililerden açıklama geldi.

Birçok bölgede sirenler çalarken, halk arasında panik yaşandı. Patlamaların ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

HİNDİSTAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Walton Havaalanı yakınlarında Hindistan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi. Patlamaların ardından İHA ya da füze saldırısı şüphesi ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var? - Resim: 0

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRILARI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var? - Resim: 1

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

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