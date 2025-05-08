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AK Partili İnan: CHP eğer bir miting yapacaksa, adres bellidir

AK Partili İnan: CHP eğer bir miting yapacaksa, adres bellidir

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda İmamoğlu için düzenlediği miting ile ilgili "Ne İstanbul Üniversitesi, diploma sahteciliğiyle adını lekeleyen bir ismi bünyesinde taşır... Ne de Beyazıt Meydanı, CHP'nin şaibeye boğulmuş bir figüre siyasi aklama alanı olur." dedi. İnan, "CHP eğer bu şahıs için bir miting yapacaksa, adres bellidir: Girne Amerikan Üniversitesi'nin önü" ifadesini kullandı.

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CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlediği mitinglerini sürdürüyor. Bu mitinglerin dördüncüsü dün Beyazıt Meydanı'ndaydı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin son mitingine ilişkin, "İstanbul Üniversitesi, bu ülkenin en köklü ve en itibarlı ilim yuvasıdır. Beyazıt Meydanı ise, taşıdığı tarih ve mücadeleyle İstanbul’un vicdanıdır. Ne İstanbul Üniversitesi, diploma sahteciliğiyle adını lekeleyen bir ismi bünyesinde taşır... Ne de Beyazıt Meydanı, CHP'nin şaibeye boğulmuş bir figüre siyasi aklama alanı olur." açıklamasını yaptı.

"İmamoğlu'nunki hile ve aldatmacayla alınmış sahte bir belge"

İnan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Beyazıt; eğitim hakkı gasp edilen öğrencilerin sesi olmuştur, milletin parasını zimmetine geçirenlerin değil. Bugünkü mitingde bulunan gençlerin hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in diploması emek ve alın teriyle alınmış birer üniversite diploması olabilir, İmamoğlu'nunki milyonlarca gencin hakkına girdiği, hile ve aldatmacayla alınmış SAHTE BİR BELGEDİR CHP eğer bu şahıs için bir miting yapacaksa, adres bellidir: Girne Amerikan Üniversitesi'nin önü.

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