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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Mansur Yavaş'tan bomba hamle

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Mansur Yavaş'tan bomba hamle

Yolsuzluk suçlamasıyla Marmara cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı erişime kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına tepki gösterdi ve kendi hesabının İmamoğlu adına kullanılacağını belirtti. Profil fotoğrafı detayı da dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı erişime kapatıldı.

NTV'de yer alan habere göre mahkemenin İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi.

Karar ile Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Mansur Yavaş'tan bomba hamle - Resim: 0

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki gösterdi. Hesabının İmamoğlu adına kullanılacağını belirten Yavaş, "Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır." dedi. Yavaş'ın profil fotoğrafı da değiştirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Mansur Yavaş'tan bomba hamle - Resim: 1

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