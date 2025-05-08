10’uncu dezenformasyon ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Ekonomi Forumu 2024 Küresel Riskler Raporuna göre, yanlış bilgi ve dezenformasyon kısa vadede en önemli risklerin başlıcalarından. Çok doğru bir tespit, biz bizzat içinde yaşadığımız için...

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Dünya Ekonomi Forumu 2024 Küresel Riskler Raporuna göre, yanlış bilgi ve dezenformasyon kısa vadede en önemli risklerin başlıcalarından. Çok doğru bir tespit, biz bizzat içinde yaşadığımız için biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 10. Anadolu Medya Ödüllerinde aynı şeyi söyledi. “Dezenformasyon

çok tehlikeli” dedi.

Sonra da ödül töreninde en iyi haber sitesi ödülü Yeni Akit’e verildi. Yazıda emoji kullanılsa buraya yuvarlanarak gülen sarı kafa koymak isterdim.

Bir ara Oscarlara alternatif olarak verilen ahududu ödülleri vardı. Senenin en kötü filmi, en kötü oyuncusu falan seçilirdi. Sanırım iktidar Anadolu Medya Ödüllerinde biraz da sarkastik davranmak, parasızlık ve ümitsizlikten bunalan bizleri bir nebze neşelendirmek istiyor.

Size Yeni Akit sitesinin yaptığı dezenformatif haberlerden bir demet sunacağım:

- Site 7 Temmuz 2015’te ‘TMMOB 60 yıldır denetlenmiyor’ diye haber yaptı. Haber elbette yalan çıktı, TMMOB dava açtı, Yeni Akit tazminat ödemek zorunda kaldı.

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