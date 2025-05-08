Görme merkezini sessizce yok ediyor! Sarı nokta hastalığı nedir? Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel anlattı

50 yaş üstüyseniz dikkat! Sarı nokta hastalığı görme merkezini hedef alıyor; sigara, genetik yatkınlık ve sağlıksız yaşam tarzı riski artırıyor. Erken teşhisle görme kaybının önüne geçmek mümkün. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, aktif yaşam ve sağlıklı beslenmenin hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini belirtti.

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Sarı nokta hastalığı, 50 yaş sonrası sıklıkla görülen ve görme kaybına yol açabilen ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olarak da bilinen bu hastalık, görme merkezinde birikintilerin oluşmasıyla ortaya çıkar ve zamanla görme keskinliğinde azalma ile görme kalitesinde bozulmalara neden oluyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, sarı nokta hastalığının yaşla birlikte artış gösterdiğini vurguladı.

YAŞLA BİRLİKTE GÖRME MERKEZİ ZARAR GÖRÜYOR

Sarı nokta hastalığının, görme merkezinde birikintilerin oluşmasıyla ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Yenerel, bu durumun görme keskinliğinde azalma ve görme kalitesinde bozulmaya yol açtığını dile getirdi.

Prof. Dr. Yenerel, “Bu hastalığın en önemli risk faktörü yaş. Yaşla birlikte vücutta oksijen stresi artıyor ve görme merkezinde birikintiler oluşuyor. Bunlar zamanla görme kaybına neden olabiliyor” dedi.

SİGARA İÇENLERE KÖTÜ HABER

Prof. Dr. Yenerel, “Sigara içmek hastalığın riskini yaklaşık beş kat artırıyor. Bu nedenle hastalarımızasigarayı bırakmalarını ve aktif bir yaşam sürmelerini özellikle öneriyoruz” diye belirtti.

İKİ TİP HASTALIK BULUNUYOR

Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun iki tipi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yenerel, hastaların yüzde 85-90’ının kuru tipte yer aldığını ifade etti. Bu durumda beslenme önerileri ve göz vitaminlerinin önem kazandığını belirten Prof. Dr. Yenerel, “Yeni gelişmekte olan tedavi yöntemlerinden biri olan fotobiyomodülasyon da kuru tip hastalarda uygulanabiliyor” dedi. İleri evrede yaş tipe dönüşen hastalığın daha ciddi sorunlara yol açtığını kaydeden Prof. Dr. Yenerel, “Yaş tipe geçişte görme keskinliği aniden azalıyor, çarpık ve eğri görme, siyah leke oluşumu gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bu durumda göz içi enjeksiyon tedavileriyle hastalara destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN AKTİF YAŞAM VE SAĞLIKLI BESLENME

Sarı nokta hastalığında genetik faktörlerin de önemli bir rol oynadığını vurgulayan Yenerel, özellikle aile öyküsü olan kişilerin 50 yaşında mutlaka göz muayenesi yaptırmaları gerektiğini belirtti. Sigara kullanımını bırakmanın, aktif bir yaşam sürmenin ve haftada iki kez balık tüketmenin hastalık riskini azaltabileceğine işaret eden Prof. Dr. Yenerel, “Omega-3 yağ asitleri hastalığın ilerlemesini geciktirebilir. Bu nedenle özellikle balık tüketimi önemli” şeklinde konuştu.