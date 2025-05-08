Sivas'ta cenazeleri kaldırılan Umutcan ve Melisa Şimşek'in katili bakın kim çıktı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip sonucu cinayet zanlısı Hüseyin S., Ankara'da yakalandı. Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiği olayın faili yakalanmıştır. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olayı Hüseyin S. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve sonrasında Ankara iline gittiği tespit edilmiştir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi.