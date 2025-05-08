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Ali Yerlikaya bu fotoğrafı yayınlayarak duyurdu Gürcistan'da paket edildiler

Ali Yerlikaya bu fotoğrafı yayınlayarak duyurdu Gürcistan'da paket edildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından fotoğraflarını yayınlayarak duyurdu. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahıslar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ortak operasyonuyla Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bizden kaçamayacaklar
Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Ali Yerlikaya "Kırmızı Bültenle Aradığımız 2 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." dedi. 

Türkiye'ye getirildi
Ali Yerlikaya bu fotoğrafı yayınlayarak duyurdu Gürcistan'da paket edildiler - Resim: 0Ali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı;
-Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Bu kabine dönemimizde;
-16'sı terör,
-80' i organize suç örgütü üyesi,
-68'i uyuşturucu ticareti,
-169'u çeşitli suçlardan olmak üzere; toplam: 333 kırmızı bültenle  aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar"

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