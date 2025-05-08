BIST 9.166
DOLAR 38,65
EURO 43,75
ALTIN 4.154,80
HABER /  GÜNCEL

AVM'lerle ilgili önemli karar! Bundan sonra kullanılmayacak

AVM'lerle ilgili önemli karar! Bundan sonra kullanılmayacak

Alışveriş merkezleri (AVM) için yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşımayan yapı ve işletmelerde AVM ibaresi kullanılamayacak.

Abone ol

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan AVM'ler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, yapı ruhsatı başvurusunda, yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıyan projelerin yapı ruhsatında yapının niteliği AVM olarak belirtilecek.

AVM'lerin "ortak kullanım alanlarına" yönelik tanım maddesi yönetmeliğe eklendi. Buna göre, ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkezi projeleri için yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Doğrudan kullanıma açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar yönetmelik kapsamında ortak ullanım alanı kabul edilmeyecek.

Yönetmelik ile getirilen yükümlülükler resen veya başvuru üzerine; satış alanı 10,000 metrekarenin veya iş yeri sayısı 30'un altında olan alışveriş merkezleri için doğrudan, 10,000 ila 20,000 metrekare satış alanına sahip alışveriş merkezleri için alışveriş merkezinin faaliyeti esnasında iş yerlerinin yarısından fazlasının faal olmadığının veya ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren perakende işletmeler tarafından işletilmediğinin tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca askıya alınabilecek.

ORTAK GİDERLERE DÜZENLEME

Her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak Nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilecek.

Ortak gelir ve gider raporunda;

Tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ortak gelir ve giderler, birim satış alanına düşen ortak gider tutarı, boş iş yerleri ile perakende işletmeler adına işyeri sahipleri tarafından karşılanan ortak gider tutarları gibi unsurlara yer verilecek.

AVM
ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe dev ceza!
Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe dev ceza!
İran'da korkutan deprem
İran'da korkutan deprem
Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’ye geliyor
Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’ye geliyor
Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var?
Pakistan'da birçok noktada patlama! 'Hindistan'ın parmağı mı var?
Ali Yerlikaya bu fotoğrafı yayınlayarak duyurdu Gürcistan'da paket edildiler
Ali Yerlikaya bu fotoğrafı yayınlayarak duyurdu Gürcistan'da paket edildiler
Bakanlıktan 'karekod' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu
Bakanlıktan 'karekod' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu
Görme merkezini sessizce yok ediyor! Sarı nokta hastalığı nedir? Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel anlattı
Görme merkezini sessizce yok ediyor! Sarı nokta hastalığı nedir? Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel anlattı
Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
AK Partili İnan: CHP eğer bir miting yapacaksa, adres bellidir
AK Partili İnan: CHP eğer bir miting yapacaksa, adres bellidir
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Mansur Yavaş'tan bomba hamle
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Mansur Yavaş'tan bomba hamle
Trump’tan yeni Gazze sinyali: 24 saat içinde öğreneceksiniz!
Trump’tan yeni Gazze sinyali: 24 saat içinde öğreneceksiniz!
İmamoğlu'nun X hesabı engellendi CHP'li isimlerde tepki yağdı
İmamoğlu'nun X hesabı engellendi CHP'li isimlerde tepki yağdı