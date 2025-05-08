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Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe dev ceza!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe dev ceza!

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

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Alınan bilgiye göre, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme yaptı.

Ekipler gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.

Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe dev ceza! - Resim: 0

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