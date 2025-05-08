Hindistan Pakistan savaşında korkutan gelişme! Pakistan Başbakanı intikam yemini etti!

Hindistan - Pakistan arasında başlayan savaş kızışacak gibi görünüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, intikam yemini etti ve "her damla kanın intikamı alınacak" dedi. Her iki ülkenin de geri adım atmaması ellerinde bulunan nükleer silahlar sebebiyle büyük bir endişe yaratıyor. Dünya liderleri 'itidal' çağrısı yapsa da bölgeden yine çatışma haberi geldi.

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Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren gerginlik, Keşmir'deki terör saldırısı sonrası yeniden alevlendi. Hindistan'ın 'Sindoor Operasyonu' adını verdiği harekâtla Pakistan topraklarını hedef alması ve Pakistan'ın karşılık vermesi iki ülkeyi tam kapsamlı bir savaşın eşiğine getirdi. Dünya liderlerinin 'itidal' çağrılarına rağmen Pakistan topçu atışlarına başladı.

Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, Pakistan ordusunun topçu ateşi başlattığını, Hindistan güçlerinin de bu saldırılara orantılı yanıt verdiğini açıkladı. Pakistan askerlerinin saldırıda Keşmir'deki Kontrol Hattı'nı aşarak hafif silahlarla Hindistan askerlerini hedef aldığını da belirten Bartwal, saldırı sonucu ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Pakistan'ta patlamalar oldu casus dron...

Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir dron düşürüldü. Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti. Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi. Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ölü sayısı arttı başbakan intikam yemini etti

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ulusa sesleniş konuşması yaptı ve Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti.

Geri adım atmayacağız

"Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." diyen Şahbaz Şerif, "her damla kanın intikamı alınacak' diyerek yeminler etti. Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.

Pakistan 6 Mayıs saldırısında ölenleri toprağa verdi. Ölü sayısının 31'e yükseldiği duyuruldu.