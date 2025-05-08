7 kişi ölmüştü! Helikopter kazası davasında karar verildi

Büyükçekmece'de 2017'de, televizyon kulesine çarparak düşen helikopterdeki 2 pilot ve 5 yolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kuleyi yapıp işleten inşaat firmasının 3 yetkilisinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortaklarından sanıklar Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

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Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11. duruşmaya, sanıklar ve avukatlarından katılan olmadı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, uzun süredir yakalanamayan sanık Mehmet Enis Özgül hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.

İddianameden: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Mart 2017'de Eczacıbaşı Havacılık AŞ'ye ait helikopterin saat 08.16'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkmasının ardından 08.20'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin yakınlarındaki bir inşaat firması tarafından yapılıp işletilen kuleye çarparak düştüğü belirtilmişti.

İddianamede, helikopter kazasında kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut ile Eczacıbaşı firmasında görevli Salim Özen, Rus yolcular İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova ve Aleksandr Vanin'in hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

Helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'nın sanık olarak yer aldığı iddianamede, olayla ilgili hazırlanan raporlara göre, Eczacıbaşı Havacılık AŞ'nin kazaya neden olabilecek bir kusurunun bulunmadığı kaydedilmişti.

İddianamede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2017'de yapılan incelemede, televizyon kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespitte bulunulduğu aktarılmıştı.

Buna göre, kuleyi inşa eden ve işleten Endem İnşaat AŞ'nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, Endem, Özgül ve Tunca'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.