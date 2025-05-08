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Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, araştırmayla bir şebekenin yurt içinde yasa dışı bahis oynatmak için Ermenistan merkezli bir yazılım şirketinden fiyatı 100 bin avro olan ve "panel" olarak adlandırılan çok sayıda yazılım satın aldığını belirledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırmalarda da şebekenin, satın aldığı sistemler için 100 Bitcoin ile yine kripto varlığa dönüştürdükleri 100 milyon lirayı şirketin 8 kripto cüzdan hesabına aktardığı tespit edildi.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama - Resim: 0

Bunun üzerine şebekeye yönelik Adana merkezli Ankara, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.G'nin de arasında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama - Resim: 1

Adreslerdeki 40 cep telefonu, 5 bilgisayar, çok sayıda harici disk ile 2,5 milyon lira tutarında para ve altına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G'nin de yer aldığı 15'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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