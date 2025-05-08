83 yaşındaki babasını öldürdü! Sebebi de...

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi miras nedeniyle tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü. Polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.Abone ol
Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.R, babası M.R'yi bıçakladı.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, M.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.R'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.