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83 yaşındaki babasını öldürdü! Sebebi de...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
83 yaşındaki babasını öldürdü! Sebebi de...

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi miras nedeniyle tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü. Polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.R, babası M.R'yi bıçakladı.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, M.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.R'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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