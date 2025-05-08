Özgür Özel Silivri Cezaevi önünde meydan okudu; 'Bir canımı alacaksın bak o zaman...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri (Marmara) Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu'nu altıncı kez ziyaret etti. Özgür Özel çıkışta medyaya flaş açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya sansürüne ilişkin, AK Parti'nin 'panik halinde' olduğunu söyleyen Özel, yaşanan süreci “dijital darbe” olarak niteledi. Özgür Özel, kendine düzenlenen saldırıya da bir kez daha hodri meydan deyip, "Beni ortadan kaldırarak sadece gidişlerini hızlandırırlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra medya mensuplarına açıklamalar yaptı. Kendisine yönelik yumruklu saldırıyı hatırlatan Özgür Özel'in meydan okuması dikkat çekti. Özgür Özel şunları söyledi;

-"Yani gerçekten savaşta bazen durulur, taraflar durur, cenazeler alınır, dualar okunur. Bir durulur ya. Hiç alakasız bir yerde hiç olmayacak işlere kalkışan "Sen bunları yapıyorsun" diye ben ürker miyim ya? Ben ürker miyim? En alasını yolla. Bütün koğuşu yolla. Bir canımı alacaksın. Ben bir canımı vereceğim. Bak o zaman Türkiye'de neler olacak, bu adaletsiz düzen nasıl değişecek? Sadece gidişinizi hızlandırırsınız. Beni ortadan kaldırarak sadece gidişlerini hızlandırırlar. Ben kalırsam siyasi mücadeleyle gidecekler.

Bana bir şey olursa...

-Bana bir şey olursa benim siyasetime ihtiyaç olmadan milletin vicdanıyla gidecekler. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının alınmasına 40 günde 800.000 sana oy veren kişi Ekrem Bey'e oy verip destek verdi ya. Bu milletin vicdanında bir terazi var. Bunlarla sen bu millete ayar verebilir misin?

Bu yumrukla Özgür'e ayar veremediğin gibi bu millete de veremezsin. Ne hapse atarak ne mezara koyarak. O yüzden boş işlerle uğraşıyorlar.



Bu bir dijital darbe

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesiyle ilgili ilk açıklamasını yapan Özgür Özel, bu sürecin “dijital darbenin” parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu;

-“Şu anda darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirildi. Gerekçe: ‘Şikayet edin, susmayın, sesinizi yükseltin’ paylaşımı. Bu, Anayasa’daki dilekçe, ifade ve protesto haklarının ta kendisidir.”

-“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ilk mesajını ve bundan sonraki mesajlarını, ‘İmamoğlu her yerde’ hashtag’iyle paylaşacağız. Dayanışmayı büyüteceğiz. Uluslararası hesabını ana hesap olarak kullanacak. Herkesin takip etmesini, bu dijital karartmayı hep birlikte aşmamızı istiyoruz.”

-“Gözaltılarla, yolsuzluk iddialarıyla, MASAK raporlarıyla toplum şoka sokuldu. Biz tepki verdik, iktidar bu kez şoka girdi. Ardından el yükselterek sertleştiler. Şimdi ise panik evresindeler. Aileye saldırıyorlar, sosyal medya hesabı kapattırıyorlar.

-Gerçekten biz artık utanıyoruz ve iktidarın önce güç evresi, sonra şok evresi, sonra el yükselterek yeniden saldırı evresi ve şimdi içinde bulunduğu panik evresinden sonra artık idrak evresine geçeceği günleri bekliyoruz. Paniğin sonu idraktır. Şu an panik halinde ne yaptıklarını bilmiyorlar ama idrak edecekler ki bu yaptıklar"