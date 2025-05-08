Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı! Bakan Kurum: Tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği’nde düzenlenen “Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu: Devletimiz tüm imkanlarıyla, İstanbul’un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği’nde düzenlenen Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının katıldığı “Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı”na başkanlık etti. Toplu Konut İdaresi Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve bakanlık yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul’un yapı stokunun durumu ve bakanlığın kentte yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili detaylı sunum yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da toplantıda sunum yaptı.

“İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN KALBİDİR”

Bakan Kurum ise konuşmasına İstanbul’un ülke için önemine dikkat çekerek başladı, “İstanbul, Türkiye’nin kalbidir. Nüfusu, ekonomik büyüklüğü ve tarihsel derinliğiyle ülkemiz için eşsiz bir değere sahiptir. Bu şehrin geleceğiyle Türkiye’nin geleceği doğru orantılıdır. Bu sebeple; İstanbul güvenli bir şekilde güçlenirse Türkiye güçlenir; Allah korusun, aksi bir durumda Türkiye geri dönüşü olmayan bir zarar görür” dedi.

“DEVLETİMİZİN DEPREM BÖLGESİNDEKİ TECRÜBESİNİ İSTANBUL’UMUZA AKTARACAĞIZ”

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Devletimizin gücü ve kararlılığı, milletimizin güveni ve desteğiyle, 2 yılda adeta yeniden bir ülke inşa ederek tam 201 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda teslim edeceğimiz tüm konutların yapımına başlamış bulunuyoruz. Toplamda 453 bin ev ve işyerimizi yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz. İnşallah bölgedeki çalışmalarımızı hızlıca tamamlayarak, devletimizin deprem bölgesindeki gücünü, tecrübesini en süratli şekilde İstanbul’umuza, 39 ilçemize aktaracağız” diye konuştu.

“ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKEN 600 BİN KONUT VAR”

Bakan Kurum konuşmasında Türkiye’nin ve İstanbul’un deprem riskine rakamlarla dikkat çekti: Türkiye; yüzlerce yıldır yerin altında sessizce bekleyen deprem gerçeğiyle birlikte yaşamaktadır. Çünkü bu vatanın coğrafi büyüklüğünün yüzde 66’sı deprem riski altındadır. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin en başında da İstanbul’umuz gelmektedir. Şu anda, yani 2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve işyerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokuna baktığımızda İstanbul’un tamamı riskliyken; yaptığımız düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla; bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var.

“İSTANBUL’A 450 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK”

Bakan Kurum, İstanbul’da Bakanlık desteğiyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ile şu bilgileri verdi: Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı 2012 yılından bugüne, tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Ve on binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle birlikte; şehrimizin 39 ilçesine yayılan 208 bin 915 konut ve iş yerimizi dönüştürüyoruz. Şu ana kadar İstanbul'umuza depreme hazırlık başlığı altında gerek kentsel dönüşüm gerek Yarısı Bizden gerekse sosyal konut projeleriyle birlikte tam dört yüz elli milyar lira yatırım yaptık.

452 BİN EV VE İŞ YERİ İNCELENDİ 61 BİNİ AZ HASARLI

İstanbul’un dönüşümünü hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının 1 milyon 500 bin TL’de, 1 milyon 875 bin TL’ye yükseltildiğini hatırlatan Bakan Kurum, “İstanbul’da 62 bin konutumuzun Yarısı Bizden kapsamında dönüşüm sürecini başlattık ve 21 bin ev ile iş yerinin dönüşümüne süratle devam ediyoruz” dedi. Bakan Kurum, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreminden ardından 452 bin ev ve iş yerinin incelendiğini, 354 bin bağımsız bölümün hasarsız, 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu açıkladı. Bu 61 bin konutun tamamını Yarısı Bizden kampanyasına dahil edildiğini açıklayan Bakan Kurum, ev sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI BU SÜRECE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“Devletimiz tüm imkanlarıyla, İstanbul’un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti bekliyoruz” ifadesini kullanan Bakan Kurum kentsel dönüşüm için destek çağrısı yaptı: Bakanlık olarak tüm belediyelerimizi, İstanbul’un dönüşümünde bir paydaş olarak görüyoruz. Sizin alacağınız aksiyonu ve vereceğiniz katkıyı her şeyden çok daha fazla önemsiyoruz. Hep söylüyoruz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz. Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.

“TÜM KESİMLERİN EL UZATMASI GEREKİR”

Bakan Kurum İstanbul’un dönüşümü için tüm kesimlerin katkı vermesi gerektiğine vurgu yaptı: Böylesine hayati bir meselede, vatandaşımızın hassasiyetini, kaygılarını dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle istismar etmeye çalışmak, bu ülkeye, bu şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca; İstanbul’un dönüşümü meselesi sadece iktidarın, ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir, olmamalıdır. Burada bu meseleye tüm siyasi partilerimiz belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz medyamız, üniversitelerimiz yani İstanbul'da yaşayan 16 milyon İstanbullunun el uzatması gerekmektedir. Hep birlikte o afetlerde birlikteliğimizi nasıl yansıtabiliyorsak İstanbul'un dönüşümünde de bu tavrı, bu duruşu sergilemek hepimizin şu koltuklarda oturan tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm İstanbul'un görevidir, vazifesidir.

“BEN MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE SÖZ VERİYORUM”

Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda iş birliği sözü veren Bakan Kurum, “İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Çok net söylüyorum. Lütfen değerli başkanlarım bizi arayın, sorun, gelin, hep birlikte bizden destek isteyin, bize destek verin, hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım” dedi.

“BİZ DEPREMİ BEKLEMEYECEĞİZ”

İstanbul’un bir an önce depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı: Evet İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Deprem korkusunun olmadığı İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi hep birlikte bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz. Bir yandan riskli yapılarımızı dönüştürürken diğer yandan sosyal konut projelerimize hız vereceğiz. Bu çalışmaları inşallah hep birlikte yapacağız. Gelin parti ayrımı gözetmek sizin bu hedefi hep birlikte başaralım. Ve tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olalım. Ve hep birlikte İstanbul'umuzu dönüştürelim. Milletimiz bizden bunu bekliyor.