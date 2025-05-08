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Galatasaray'ın süper yıldızı takıma veda ediyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Galatasaray'ın süper yıldızı takıma veda ediyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu yaşamayı hedefleyen Galatasaray, sezon sonunda süper yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Galatasaray, daha sonrasında ise Türkiye Kupası finalinde yine Trabzonspor'un rakibi olacak.

Sezonu 2 kupayla tamamlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılı ekip, yeni sezonun da transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılı ekip, süper yıldızıyla yollarını ayırıyor. Aslan'ın yıldız isminin yeni durağı ise şimdiden belli oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız ismi sürpriz bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

2011 yılından bu yana Galatasaray formasını terleten Fernando Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Yıldız oyuncunun geleceği hakkındaki belirsizlik devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Uruguay ekibi Peñarol Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera'nın Uruguay'a döneceğini açıkladı.

Ruglio, "Her Uruguay'a geldiğinde görüşürüz. Yeniden sözleşme imzalanması için yapılan teklifler devasa ama o, bir yıldır Urug

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