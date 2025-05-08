Yeni papa kim olacak? Böylesi hiç olmadı deniyor papa seçimi bakın nasıl yapılıyor

VATİKAN'da papalık seçimi yapılıyor. Papa Francesco'nun 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nin 267. papasının seçileceği süreç devam ediyor. İlk gün sonuç alınamayan papalık seçiminin ardından bu sabah oylamalar yeniden başladı. 133 kardinal, bugün papa seçilene kadar 4 oylama yapacak. Seçimden bir papa çıkması için üçte ikilik oy çokluğu, yani 133 oydan en az 89'unu almak gerekiyor. Seçici kardinallerin yaş ortalaması 72, en genci ise 45 yaş ile Ukrayna'dan.

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Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

4 oylama yapacaklar

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti. Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.

YENİ PAPA KİM OLACAK? BÖYLESİ HİÇ OLMADI DENİYOR Bu papa seçiminde kimin seçileceğine dair kimsenin bir tahmini ya da öngörüsü yok. Seçici kardinal sayısının rekor seviyede yüksek olması, dünyanın farklı yerlerinden gelmeleri ve birbirlerini tanımamaları gibi sebeplerle Vatikan uzmanları tarafından "en öngörülemez papa seçimi" diye niteleniyor. Katolik Kilisesi'nin "prensleri" de denilen kardinal sayısı halen 252, ancak bunların 117'si 80 yaş üstünde oldukları için seçime katılamıyor. Konklava katılma hakkına sahip kardinal sayısı 135 ile rekor seviyede yüksek, fakat bunlardan ikisi sağlık sorunları nedeniyle bu konklava katılamıyor, biri de 2020'de oy kullanma hakkından feragat etmişti. Ülkeler bazında ise seçici kardinal sayısı en yüksek olanı İtalya olmayı sürdürüyor. 17 seçici kardinale sahip İtalya'yı 10 ile ABD ve 7 ile Brezilya takip ediyor.



En çok papa çıkaran ülke

Tarih boyunca en fazla papa çıkaran ülke de, 266 papanın 200'den fazlasının memleketi olan İtalya. 1978'e kadar 455 yıl boyunca papalar hep İtalya'dan çıktı.

Beyaz duman çıkarsa...

Bugün yapılan oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Siyah Duman çıkarsa...

Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için 2 kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.

KONKLAV NEDİR? Latince "anahtarla kilitli" anlamına gelen "konklav" (cum clave) süresince seçici kardinallerin dış dünyayla ilişkisi kesiliyor. Vatikan'daki Santa Marta Konuk Evi'nde konaklan kardinallerin cep telefonu ve akıllı saat gibi cihazlar kullanması, televizyon, radyo, gazete takip etmesi yasak.

Papa seçimi nasıl yapılıyor ?

Papa seçimine konklav denilmesinin nedeni kardinallerin gerçekten anahtarla seçimin yapıldığı mekana kilitlenmesi. Sistine Şapeli'nde bütün kardinaller yerlerini aldıktan ve yemin ettikten sonra tören yöneticisi "herkes dışarı" (extra omnes) anonsu yapıyor ve şapelin kapıları kilitleniyor. Bu aşamadan sonra, üzerinde Latince "Yüce Papa olarak seçiyorum" (Eligo in Summum Ponteficem) yazılı oy pusulaları kardinallere dağıtılıyor ve her biri buraya bir isim yazıyor. Kardinaller oy pusulalarını katlayarak sunaktaki sandığa götürüyor ve Latince bir yeminle oy sandığına atıyor. Ardından seçim denetçisi olarak görevli üç kardinal oyları karıştırdıktan sonra açmaya başlıyor. İlk iki sayım görevlisi kardinal pusuladaki isme baktıktan sonra üçüncüsü ismi yüksek sesle okuyor.

Oylar kayda geçirildikten sonra pusulalar delinerek kırmızı bir iple birbirine bağlanıyor. Bu oy pusulaları, diğer belgelerle birlikte özel olarak kurulan sobada yakılıyor

13 oylamada seçilemezse...

İlk gün yalnızca bir oylama yapılması, ardından her gün sabah ve akşam ikişer olmak üzere 4 oylamaya geçiliyor. 13 oylama sonucunda hala bir papa seçilememişse bir gün ara verilmesi, ardından da yedişer oylamalı 3 tur yapılması öngörülüyor.

Bu süreç de sonuçsuz kalırsa son turda en fazla oyu alan iki isim arasında oylama yapılıyor, ancak üçte iki oy çokluğu şartı sabit kalıyor. Sayım sonucu 3'te 2 oy çokluğuna ulaşılamazsa kağıtlar, siyah duman çıkaracak yardımcı maddelerle birlikte yakılıyor. Papa seçimi için gerekli oy çokluğuna ulaşılması ve seçimi kazanan ismin bu görevi kabul etmesi halinde ise soba sistemine beyaz duman çıkaracak maddeler (potasyum klorat, laktoz ve reçine) ekleniyor.

Beyaz dumandan sonra neler oluyor?

Bu andan, yeni papanın kimliğinin öğrenilmesine kadar ise bir saate yakın bir süre daha beklemek gerekiyor. Bu sürede dualar, kardinallerin yeni papaya bağlılık yemini ve yeni papanın giydirilmesi ritüelleri yapılıyor.

Ve sonunda San Pietro Bazilikası'nın balkonundan (kutsama locası) "Habemus papam" (papamız var) anonsuyla yeni papanın kim olduğu ve bu görev için seçtiği isim açıklanıyor.

Son yüzyılda yapılan konklavların süresi oldukça kısa. En uzunu 5 gün ve 14 oylamayla biten 1922 seçimi, en kısası ise 3 oylamada biten 1939 seçimi. 2013'teki seçimde Papa Francesco 5. oylamada galip gelmişti.