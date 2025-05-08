Mattia Ahmet Minguzzi davasında ikinci duruşma! 2 şüpheli de bugün tutuklanmıştı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İlk duruşma öncesi Ahmet'in mezarı tahrip edilmiş ve davada savcı, Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarının yaş tespitini istemişti.

Abone ol

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma bugün yapılıyor.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Ata Emre Akman'ın annesi de duruşma salonuna geldi

Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.

Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" gibi yazılı dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda, sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıkmış ve B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekmişti.

Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ve A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.

Yazıda, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yapmaları ve birlikte kaçmaları değerlendirildiğinde, her iki suça sürüklenen çocuğun, suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.